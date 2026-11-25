Pisa – Modena in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il Pisa ospita il Modena nella sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 alla Cetilar Arena. Un confronto importante per entrambe le formazioni, chiamate a conquistare punti preziosi per la classifica.
🏟️ Pisa – Modena: data, orario e stadio
- Partita: Pisa – Modena
- Competizione: Serie B
- Giornata: 13ª giornata
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 20:00
- Stadio: Cetilar Arena, Pisa
📺 Dove vedere Pisa – Modena in tv
La gara tra Pisa e Modena sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.
📱 Dove vedere Pisa – Modena in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.