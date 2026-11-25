Inter – Stoccarda in chiaro gratis? Dove vederla, canale e orario / Champions League
L’Inter torna in campo in Champions League per affrontare lo Stoccarda nella quinta giornata della fase campionato. La sfida è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 allo stadio San Siro. I nerazzurri cercano un risultato importante per consolidare il proprio percorso europeo.
🏟️ Inter – Stoccarda: data, orario e stadio
- Partita: Inter – Stoccarda
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: San Siro, Milano
📺 Dove vedere Inter – Stoccarda in tv
La gara tra Inter e Stoccarda sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.
Non sarà disponibile in chiaro: sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Inter – Stoccarda in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.