La Champions League propone una sfida di grande interesse tra Paris Saint-Germain e Roma. Le due squadre si affrontano mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

🏟️ PSG – Roma: data, orario e stadio

Partita: PSG – Roma

PSG – Roma Competizione: Champions League

Champions League Data: mercoledì 25 novembre 2026

mercoledì 25 novembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Parco dei Principi, Parigi

📺 Dove vedere PSG – Roma in tv

PSG – Roma non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi e/o in chiaro: la partita sarà disponibile su Prime Video, accessibile tramite i dispositivi compatibili e le smart TV.





📱 Dove vedere PSG – Roma in streaming

La gara sarà visibile in diretta streaming su Prime Video. Per seguire l’incontro sarà necessario accedere alla piattaforma con un account abilitato al servizio.