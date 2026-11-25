PSG – Roma in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming, canale e orario / Champions League
La Champions League propone una sfida di grande interesse tra Paris Saint-Germain e Roma. Le due squadre si affrontano mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.
🏟️ PSG – Roma: data, orario e stadio
- Partita: PSG – Roma
- Competizione: Champions League
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Parco dei Principi, Parigi
📺 Dove vedere PSG – Roma in tv
PSG – Roma non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi e/o in chiaro: la partita sarà disponibile su Prime Video, accessibile tramite i dispositivi compatibili e le smart TV.
📱 Dove vedere PSG – Roma in streaming
La gara sarà visibile in diretta streaming su Prime Video. Per seguire l’incontro sarà necessario accedere alla piattaforma con un account abilitato al servizio.