Il Palermo ha trovato nel proprio tridente offensivo l’arma più importante della stagione. Dennis Johnsen, Dominic Vavassori e il ritrovato Joel Pohjanpalo stanno dando a Filippo Inzaghi un reparto capace di abbinare qualità, imprevedibilità e concretezza. I numeri raccontano una produzione offensiva importante, ma ciò che è più visibile agli occhi di tutti è che i tre interpreti hanno caratteristiche differenti, che possono completarsi e rendere i rosanero pericolosi in più modi. La vittoria contro il Südtirol ha rappresentato un’ulteriore conferma: per la prima volta in stagione tutti e tre sono riusciti a trovare la via del gol nella stessa partita.

Il Palermo mette… le ali

Johnsen sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Il norvegese ha raggiunto quota nove reti e sei assist (con la Coppa Italia i numeri salgono a dieci e otto), partecipando direttamente a quindici gol del Palermo. Un rendimento straordinario, che lo colloca tra i giocatori più produttivi del panorama europeo considerando insieme gol e passaggi vincenti. Johnsen crea occasioni, salta l’uomo e riesce a mettere i compagni nelle condizioni di segnare. La sua doppietta contro il Südtirol ha ulteriormente impreziosito un avvio super, ciò che però sta facendo la differenza rispetto alle sue passate annate è la sua capacità realizzativa, riesce infatti a segnare in tutti i modi, dei gol mai banali.





Vavassori non è più una sorpresa. L’attaccante è arrivato a otto gol e due assist (con la Coppa Italia i numeri salgono a nove e tre), numeri importanti soprattutto considerando il suo ruolo e la capacità di incidere in diverse zone del campo. Il suo contributo non si limita alla finalizzazione: Vavassori parte largo, ma tende spesso ad accentrarsi, cercando il dialogo con i compagni ma soprattutto per arrivare alla conclusione. In area di rigore è letale: la giocata che ha portato al gol di Pohjanpalo contro il Südtirol, con il tocco di tacco per liberare il finlandese, è un esempio della qualità tecnica che può mettere a disposizione della squadra. Per non parlare del tap-in per la sua rete, che fa sembrare banale ma che fanno solamente i grandi attaccanti.

Il ritorno di Pohja completa il tridente

E poi c’è Joel Pohjanpalo, che ha finalmente ritrovato il gol dopo un periodo di digiuno. Il centravanti finlandese è salito a quota tre reti e tre assist (i gol salgono a sei se si considera la Coppa Italia), un bottino ancora distante dai suoi standard abituali ma che in verità non ha mai preoccupato tifosi e addetti ai lavori. Per Inzaghi il suo peso va ben oltre le statistiche: Pohjanpalo è il riferimento centrale dell’attacco, garantisce presenza in area e permette alla squadra di avere un punto d’appoggio per sviluppare la manovra. Il tecnico è convinto che il finlandese possa comunque chiudere la stagione come suo solito: “Non ho bisogno di elogiarlo, sarà il nostro capocannoniere a fine campionato. I gol di Johnsen e Vavassori sono importanti anche per il lavoro che fa lui”.

Con il Sudtirol c’è stato l’exploit stagionale ma questo tridente è funzionale da inizio stagione: Johnsen può partire largo e sfruttare le proprie qualità nell’uno contro uno, ma anche accentrarsi per cercare la conclusione o servire l’attaccante centrale. Vavassori, pur occupando una posizione esterna, tende a muoversi verso il centro, creando superiorità e occupando gli spazi tra le linee. Pohjanpalo, invece, resta il riferimento più avanzato, pronto a raccogliere i palloni in area e a finalizzare il lavoro dei compagni. Anche se quest’anno sta svolgendo quello che per lui è un ruolo inusuale, quello del rifinitore. E che i due esterni continuino a segnare non può che essere una buona notizia anche per Pohjanpalo: per gli avversari del Palermo, abituati ormai da un anno e mezzo a concentrarsi per arginare il finlandese, diventa più complicato individuare un solo riferimento da limitare.

Nel mirino l’ultimo Palermo promosso

L’anno dell’ultima promozione in Serie A, il Palermo riuscì a portare tre attaccanti in doppia cifra: Abel Hernández (14 gol), Andrea Belotti (10) e Kyle Lafferty (11). Un tridente da 35 reti complessive, che contribuì in maniera decisiva alla cavalcata rosanero. La sensazione è che i tre attaccanti attuali possano addirittura superare questo precedente, considerando il rendimento già raggiunto da Johnsen e Vavassori e il margine di crescita di Pohjanpalo.

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