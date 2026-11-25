Parla Pep Guardiola. Ospite di Romário TV, programma che l’ex fuoriclasse brasiliano conduce su YouTube, l’ex allenatore del Manchester City ha parlato del colloquio che ha avuto con Maldini e Leonardo per diventare il commissario tecnico della Nazionale Italiana.

“È stato un onore che abbiano pensato a me, voglio un bene infinito a Maldini e a Leonardo, mi sono vergognato a dire di no all’Italia, ma sentivo il bisogno di fermarmi – afferma -. Se mi avessero chiamato due anni prima, probabilmente avrei accettato”.





“È successo in un momento in cui dovevo fermarmi, avevo bisogno di un po’ di tempo per me stesso. Facevo l’allenatore da 18 anni, stavo a casa solo 3 giorni a settimana”.