Amburgo – Bayern Monaco in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Bundesliga
La Bundesliga propone una sfida di grande interesse tra Amburgo e Bayern Monaco, in programma sabato 28 novembre 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.30 nella cornice del Volksparkstadion.
🏟️ Amburgo – Bayern: data, orario e stadio
- Partita: Amburgo – Bayern Monaco
- Competizione: Bundesliga
- Giornata: 11ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 15:30
- Stadio: Volksparkstadion, Amburgo
📺 Dove vedere Amburgo – Bayern in tv
La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti della Bundesliga.
📱 Dove vedere Amburgo – Bayern in streaming
Amburgo-Bayern sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.