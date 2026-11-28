La quattordicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Empoli e Verona, in programma sabato 28 novembre 2026 alle ore 15. Le due squadre si affrontano in un appuntamento importante per il rispettivo cammino in campionato.

🏟️ Empoli – Verona: data, orario e stadio

Partita: Empoli – Verona

Empoli – Verona Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli

📺 Dove vedere Empoli – Verona in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure accedere a Prime Video e selezionare LaB Channel.





📱 Dove vedere Empoli – Verona in streaming

Empoli-Verona sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo accessibile attraverso Prime Video Channels. Gli utenti potranno seguire la gara su smartphone, tablet, computer e smart TV.