Empoli – Verona in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
La quattordicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Empoli e Verona, in programma sabato 28 novembre 2026 alle ore 15. Le due squadre si affrontano in un appuntamento importante per il rispettivo cammino in campionato.
🏟️ Empoli – Verona: data, orario e stadio
- Partita: Empoli – Verona
- Competizione: Serie B
- Giornata: 14ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 15:00
- Stadio: Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli
📺 Dove vedere Empoli – Verona in tv
La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure accedere a Prime Video e selezionare LaB Channel.
📱 Dove vedere Empoli – Verona in streaming
Empoli-Verona sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo accessibile attraverso Prime Video Channels. Gli utenti potranno seguire la gara su smartphone, tablet, computer e smart TV.