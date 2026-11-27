Trenta punti in classifica, trenta gol realizzati e un esame superato con… 30 e lode. Il Palermo archivia così la sfida contro il Südtirol, travolto 4-1 al Renzo Barbera, e manda un messaggio importante al campionato. Non era scontato ripartire con una vittoria dopo il primo passo falso della stagione, arrivato a Catanzaro, ma la squadra di Inzaghi ha risposto nel modo migliore: una prestazione convincente, fatta di intensità, qualità e concretezza. Una prova di forza che vale molto più dei tre punti conquistati: il Palermo consolida il primato e allunga a +3 sulla seconda posizione e a +8 sulla terza, mettendo ulteriore distanza tra sé e le inseguitrici.

Ma il successo contro gli altoatesini porta con sé anche un significato statistico particolare. Con le quattro reti segnate al Barbera, i rosanero hanno raggiunto quota trenta gol dopo tredici giornate di campionato. Un traguardo che nella storia del club ha un precedente molto lontano: era già accaduto soltanto nella stagione 1931-32, durante la seconda partecipazione del Palermo alla Serie B.





Quell’annata si concluse nel migliore dei modi, con la conquista del campionato e la prima, storica promozione in Serie A. I numeri raccontano la portata di quella cavalcata: 80 reti realizzate, miglior attacco del torneo, 35 gol subiti, seconda miglior difesa, 21 vittorie e appena cinque sconfitte. Un paragone che, naturalmente, non rappresenta una previsione sul finale dell’attuale stagione, ma restituisce la dimensione del rendimento offensivo mostrato finora dalla squadra di Inzaghi.

A rendere ancora più significativo il dato è la distribuzione delle marcature: sono undici i giocatori diversi finora andati a segno. E il potenziale offensivo del Palermo potrebbe crescere ulteriormente. All’appello mancano ancora le reti di Bani, attualmente fermo per infortunio, e Ceccaroni, entrambi già protagonisti sotto porta nella passata stagione. Non hanno ancora trovato il gol neppure Pierozzi, Mazzitelli e Gabrielloni, che possono aggiungere altre soluzioni al repertorio offensivo rosanero. Intanto, una parte consistente del bottino porta la firma di Johnsen e Vavassori, autori complessivamente di 17 delle trenta reti.

Contro il Südtirol si è sbloccato anche Pohjanpalo, tornato a esultare dopo sei giornate a secco. Un segnale importante per il centravanti finlandese, sul quale Inzaghi punta anche nella corsa al titolo di capocannoniere, come da lui stesso dichiarato. Mantenendo questo ritmo, il Palermo potrebbe avvicinarsi a quota 90 gol al termine del campionato: un traguardo ambizioso, forse troppo, ma la produzione offensiva vista finora dimostra che questa squadra ha idee, interpreti e soprattutto concretezza negli ultimi metri.

La prova contro il Südtirol, però, vale soprattutto per il modo in cui è arrivata. Dopo la sconfitta di Catanzaro c’era da verificare la capacità del gruppo di reagire senza farsi condizionare dal primo risultato negativo della stagione. Il rischio di un contraccolpo psicologico esisteva, ma il Palermo lo ha cancellato con una prestazione autoritaria, confermando anche quanto il Barbera sia diventato un fattore determinante. In casa i rosanero sono imbattuti da 22 partite ufficiali, con un bilancio di 21 vittorie e un pareggio, quello contro la Juve Stabia nella scorsa stagione.

Nel conteggio rientrano anche la Coppa Italia e il ritorno dei playoff contro il Catanzaro. Per ritrovare l’ultima sconfitta casalinga bisogna tornare al 29 ottobre 2025, quando fu il Monza a imporsi al Barbera: più di un anno fa, alla sesta giornata interna dello scorso campionato. Un dato che racconta la forza della squadra davanti al proprio pubblico e che, insieme ai trenta punti e ai trenta gol, completa il quadro di una squadra più lanciata che mai.

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