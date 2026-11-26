ORE 19.45 – Riprende il gioco.

ORE 19.38 – Dopo circa 20 minuti, i giocatori entrano in campo. Il gioco riprenderà a breve.

La sfida tra Beşiktaş e Hapoel Beer Sheva è stata sospesa al 25’ del primo tempo a causa di gravi disordini sugli spalti, sul risultato di 0 – 0. Scene di tensione si sono verificate alla Batumi Arena, in Georgia, scelta come sede alternativa proprio per prevenire possibili problemi legati alle tensioni tra Turchia e Israele.





Intorno alla metà della prima frazione, la situazione è degenerata nel settore alle spalle della porta difesa da Alemdar, estremo difensore del Beşiktaş. Dagli spalti sono iniziati a volare alcuni seggiolini, costringendo le forze dell’ordine a intervenire e portando alla sospensione dell’incontro. Un tifoso è stato inoltre soccorso e trasportato via in barella dopo essere caduto dagli spalti, situati a ridosso del terreno di gioco.

Alcuni calciatori in campo hanno provato a calmare i sostenitori, invitandoli a fermarsi, ma i tentativi non hanno avuto successo. A quel punto, l’arbitro ha deciso di interrompere la partita e mandare entrambe le squadre negli spogliatoi.