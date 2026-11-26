Palermo – Südtirol, tensione negli spogliatoi: squalifica per un collaboratore tecnico
Tensione a fine primo tempo di Palermo – Südtirol, la partita vinta dai rosanero martedì sera. Il Giudice Sportivo della Lega B ha squalificato per una giornata Emanuele Suagher, collaboratore tecnico dei bolzanini, “per avere, a fine primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che generava un breve momento di tensione tra i tesserati delle due Società”.
Tre giornate di stop, invece, per Amedeo Petrazzuolo, preparatore dei portieri della Juve Stabia, “per avere, all’11° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento, abbandonando il recinto di giuoco solo grazie all’intervento di un dirigente della propria Società”. Nessuna segnalazione, per il resto, riguarda il Palermo, che non ha ricevuto nemmeno un cartellino giallo.