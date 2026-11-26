In Europa nessuno sa vincere in casa come il Palermo: con diciannove vittorie e un pareggio nelle ultime venti partite di campionato disputate al “Renzo Barbera”, nessuna squadra impegnata nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni — considerando anche play-off e play-out — può vantare una striscia aperta di imbattibilità interna così lunga.

L’ultimo capitolo di questo ruolino di marcia impressionante è arrivato con il 4-1 inflitto al Südtirol, sesto successo consecutivo davanti ai propri tifosi su sei gare casalinghe giocate in questo campionato. Un avvio perfetto che assume anche un forte valore storico: soltanto nella stagione 1971/72, oltre mezzo secolo fa, i rosanero erano riusciti a vincere tutte le prime sei partite interne di un torneo di Serie B.





Allargando lo sguardo anche alla Coppa Italia, il quadro diventa ancora più imponente: dalla sconfitta contro il Monza nell’ottobre 2025, il Barbera ha registrato 21 successi e un solo pareggio in 22 incontri complessivi. Merito del lavoro di Filippo Inzaghi sulla mentalità e sulla capacità di aggredire le partite imponendo il proprio ritmo, ma anche di un altro protagonista decisivo: il pubblico.

Lo stadio di viale del Fante è infatti tornato a essere un fortino in grado di trascinare la squadra, ricreando un legame fondamentale tra spalti e campo. Sabato prossimo, nella sfida interna contro il Benevento, gli uomini di Inzaghi avranno subito l’occasione per allungare ulteriormente questa serie record e consolidare il primato europeo.