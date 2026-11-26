Estate 2006. Amauri, reduce dalla consacrazione al Chievo, sceglie Palermo. L’ex attaccante rosanero ripercorre quei giorni in un’intervista a Gianlucadimarzio.com, partendo dalla telefonata di Zamparini dopo la doppietta al Levski Sofia nei preliminari di Champions: “Mi disse di andare all’aeroporto, poi mi guardò e disse: ‘Considerati un giocatore del Palermo’. Neanche ventiquattr’ore dopo ero già in Sicilia“.

A convincerlo fu anche Francesco Guidolin: “Mi disse: ‘Sei il mio attaccante, qui lotteremo per andare in Champions e voglio farlo con te’. C’era anche l’interesse dell’Udinese, ma scelsi Palermo”. L’accoglienza fu indimenticabile: diecimila tifosi ad attenderlo, un entusiasmo sorprendente per un giocatore che aveva vissuto una sola grande stagione in Serie A. “Sembrava stesse arrivando Ronaldinho! Un calore incredibile, non dimenticherò mai quel giorno. Da lì mi sono detto che il bello sarebbe cominciato”.





Guidolin lo schierò come unica punta e Amauri imparò a fare reparto da solo. Il Palermo partì alla grande, in testa alla classifica insieme all’Inter, finché il 23 dicembre un infortunio interruppe la sua corsa. Resta forte il ricordo dell’intesa con Fabrizio Miccoli: “Abbiamo formato un duo pazzesco. Per me Fabrizio è un fratello: era il giocatore perfetto per un attaccante come me. Dal primo giorno in ritiro avevamo capito che sarebbe nato qualcosa di unico”. In quella squadra c’era anche un giovane Edinson Cavani. Amauri lo conosceva da un provino al Chievo e, dopo l’infortunio, suggerì a Foschi di puntare su di lui: “Gli dissi che era fortissimo e che doveva prenderlo. Foschi pensava fosse troppo giovane, ma poi lo ha fatto. Guardando la sua carriera, direi che è stata una scelta giusta”.

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