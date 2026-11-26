Il Catania è alle prese con una fase delicata sul piano economico e amministrativo. Il presidente Ross Pelligra, riferiscono persone a lui vicine in Australia, è impegnato a cercare nuove risorse e soprattutto un partner disposto a condividere una parte importante del progetto. Non si tratterebbe di un disimpegno: l’idea è far entrare un socio con una quota significativa e un ruolo concreto nella gestione. Negli ultimi anni sono stati investiti oltre 40 milioni e l’obiettivo è consolidare la base finanziaria. Le risorse potrebbero servire a prima squadra, infrastrutture, settore giovanile e calcio femminile, alleggerendo anche il carico gestionale di Vincenzo Grella, che potrebbe concentrarsi sull’area sportiva.

Intanto ci sono scadenze da rispettare. Il 16 dicembre è il termine per pagare le spettanze ai tesserati: il club dovrebbe rispettarlo senza problemi. Per i lavori a Torre del Grifo, sarebbe stato concordato un piano di pagamenti con l’ingegner Stancanelli, che segue la riqualificazione. Resta aperta la questione con il Comune di Catania: cinque fatture per quasi 150mila euro, per cui si discute un ulteriore piano di rientro. Non risultano decreti ingiuntivi e il dialogo prosegue. Sul tavolo anche lo stadio “Massimino”, su cui il club ha investito circa 1,5 milioni: potrebbe aprirsi la strada a un rinnovo dell’accordo di gestione, che eviterebbe al Comune oneri e organizzazione. Dalla società, per ora, continua a filtrare un sostanziale silenzio.





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