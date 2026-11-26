Con il triplice fischio di Pisa – Modena si è chiusa una 13a giornata di Serie B da record sul fronte offensivo. Il turno infrasettimanale ha fatto registrare 33 reti complessive, con una media di 3,3 gol a partita, il nuovo primato stagionale per un singolo turno. Superate la 2a e la 7a giornata, ferme entrambe a quota 30.

A trascinare il turno sono state soprattutto le vittorie casalinghe del martedì sera. Spiccano il 5 – 0 del Benevento sull’Empoli, il 5 – 1 del Cesena sull’Ascoli, con la tripletta di Cristian Shpendi, e il 4 – 1 del Palermo sul Südtirol. A questi si è aggiunto il pirotecnico 3 – 1 del Catanzaro in casa della Juve Stabia. Anche il mercoledì ha contribuito al sorpasso: il 3 – 0 del Mantova sull’Arezzo, il successo esterno della Sampdoria a Padova (2 – 1), il colpo dell’Avellino a Cremona (1 – 0) e infine l’1 – 1 della Cetilar Arena tra Pisa e Modena, con le reti di Marras e Bianco, che ha fissato il conteggio definitivo a 33.





LEGGI ANCHE

PALERMO, TRIDENTE DA SOGNO