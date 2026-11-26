Altro cambio in Serie B, l’Arezzo esonera Bucchi. Al suo posto Caserta
L’Arezzo esonera Cristian Bucchi. Ennesimo cambio in panchina in Serie B, il terzo degli ultimi giorni dopo quello del Vicenza e dell’Empoli. Per il club amaranto decisiva la sconfitta per 3-0 in casa del Mantova. Al suo posto è stato scelto Fabio Caserta, che torna dunque in panchina dopo l’esperienza a Empoli della passata stagione.
Il comunicato
La S.S. Arezzo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Bucchi e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in amaranto, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza ad Arezzo.
Il nome di mister Bucchi resterà legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dell’Arezzo in Serie B, traguardo raggiunto attraverso un percorso sportivo capace di coinvolgere squadra, società e tifoseria. Al tecnico e ai membri del suo staff vanno la stima e la gratitudine del Presidente Guglielmo Manzo, del Direttore Sportivo Nello Cutolo, unitamente all’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il prosieguo delle rispettive carriere.