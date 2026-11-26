L’Arezzo esonera Cristian Bucchi. Ennesimo cambio in panchina in Serie B, il terzo degli ultimi giorni dopo quello del Vicenza e dell’Empoli. Per il club amaranto decisiva la sconfitta per 3-0 in casa del Mantova. Al suo posto è stato scelto Fabio Caserta, che torna dunque in panchina dopo l’esperienza a Empoli della passata stagione.

Il comunicato

La S.S. Arezzo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Bucchi e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in amaranto, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza ad Arezzo.





Il nome di mister Bucchi resterà legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dell’Arezzo in Serie B, traguardo raggiunto attraverso un percorso sportivo capace di coinvolgere squadra, società e tifoseria. Al tecnico e ai membri del suo staff vanno la stima e la gratitudine del Presidente Guglielmo Manzo, del Direttore Sportivo Nello Cutolo, unitamente all’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il prosieguo delle rispettive carriere.