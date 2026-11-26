Sarà Valerio Crezzini, della sezione di Siena, a dirigere Palermo – Benevento, 14a giornata di Serie B in programma sabato 28 novembre alle 19.30. È il primo precedente stagionale con i rosanero.

Lo scorso campionato Crezzini ha diretto due partite del Palermo: la vittoria casalinga con l’Avellino, in cui fu espulso Izzo, e il successo al “Barbera” contro il Südtirol. Nel complesso i precedenti sono in equilibrio, con tre vittorie e tre sconfitte, tra cui due gare perse dai rosanero contro Acireale e Licata. Gli assistenti saranno Rossi e Gentile, il quarto uomo Allegretta. Al Var ci sarà Volpi, con Sozza come Avar.





La designazione completa

PALERMO – BENEVENTO h. 19:30

CREZZINI

ROSSI M. – GENTILE

IV: ALLEGRETTA

VAR: VOLPI

AVAR: SOZZA

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