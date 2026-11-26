(AGGIORNATO IL 26 NOVEMBRE, ORE 14.42). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Benevento, match valido per la 14a giornata di Serie B 2026/27 (appuntamento sabato 28 novembre, alle 19.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda (Magnani), Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Indisponibili: Joronen, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan

Squalificati: /





BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Cherubini, Salvemini, Okereke.

Indisponibili: Sylla, Logan, Giugliano, Pierozzi E.

Squalificati: /

Inzaghi dovrebbe recuperare un paio di pedine per la gara con il Benevento. Palumbo e Barba possono essere convocati, ma saranno a disposizione al massimo per subentrare dalla panchina. Strefezza è ormai abile e arruolato, ma non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Mazzitelli, invece, è fuori dalla lista degli over e tornerà disponibile a gennaio. L’allenatore potrebbe chiedere uno sforzo ulteriore agli undici che hanno iniziato la gara con il Südtirol, ultima di questo mini ciclo di partite ravvicinate. Poi ci sarà una settimana piena per recuperare le energie: un’occasione per Palumbo, Barba e Strefezza di migliorare la condizione atletica e diventare armi anche dal primo minuto nelle prossime partite.

DIFESA – Tra i pali ci sarà Perin. Sulla destra spazio a Cassandro. Peda è in vantaggio su Magnani per una maglia al centro. Confermati Ceccaroni e Augello.

CENTROCAMPO – Si va verso la conferma della coppia formata da Segre e Ranocchia. Senza Mazzitelli ed Estevez, l’unico cambio a disposizione di Inzaghi è Gomes.

ATTACCO – Il sistema di gioco sarà il solito 4-2-3-1 ‘liquido’, con Hernani mezzala e trequartista. Intoccabile Vavassori, anche se Strefezza è tornato e scalpita. A sinistra giocherà Johnsen. Pohjanpalo si è sbloccato e sarà ancora titolare.

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