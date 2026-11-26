Saranno Albania, Spagna e Finlandia le avversarie della Nazionale Under 21 nel Gruppo B dell’Europeo in programma in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi al Sava Congress Center di Belgrado, con l’Italia che partiva dalla seconda fascia dopo aver conquistato la qualificazione da prima del Gruppo E ai danni della Polonia, comunque qualificata come migliore seconda senza passare dagli spareggi.

La squadra di Silvio Baldini esordirà mercoledì 16 giugno a Elbasan contro la Finlandia, per poi sfidare sabato 19 e martedì 22 giugno rispettivamente i padroni di casa dell’Albania e la Spagna.





“Onestamente qualsiasi gruppo era indifferente – ha detto alla UEFA di Silvio Baldini –. Siamo pronti e competitivi per arrivare in fondo. La Finlandia all’esordio? Sarà banale, ma tutte le partite sono uguali, ormai siamo qui ed è una fase finale, non possiamo fare discorsi diversi”. L’Italia, di fatto, una finale l’ha già giocata, quella di Pescara contro la Polonia che metteva in palio il primo posto nel girone: “Siamo arrivati a quella partita convinti che anche all’andata, seppur perdendo, avevamo giocato una partita di alto livello. Ma il calcio è così. Sapevamo che era difficile ma che avevamo la qualità per poter vincere”.