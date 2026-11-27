Parla Paolo Bianco. L’allenatore del Pisa ha rilasciato le sue dichiarazioni alla vigilia della partita contro l’Arezzo, esaltando le ultime prestazioni dei suoi calciatori e chiedendo continuità di risultato anche nel prossimo derby toscano. L’Arezzo, tra l’altro, ha appena cambiato allenatore, in panchina ci sarà Caserta.

“Mi aspetto ad Arezzo che diamo continuità alla prestazione di Modena. Abbiamo fatto due ottime prestazioni, l’ultima contro la squadra che, a detta dei risultati e di tanti addetti ai lavori, è la più in forma del campionato – afferma -. In tutta la partita non abbiamo mai dato la sensazione di essere fuori dal match. Poi naturalmente non l’abbiamo vinta per motivi che ben sappiamo”.





Sulla fase difensiva del Pisa: “Abbiamo subito tanti gol, ma il calcio sta andando in una direzione diversa. La gente vuole assistere a partite diverse rispetto a qualche anno fa, quando si giocavano troppe partite statiche. Con il tempo effettivo si gioca di più e questo permette, di conseguenza, anche di subire più gol”.