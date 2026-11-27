Fabio Caserta è il nuovo allenatore dell’Arezzo. Il tecnico sostituisce l’esonerato Bucchi alla vigilia di una partita importante come il derby contro il Pisa:“ Ringrazio il Presidente Manzo, il Direttore Sportivo Cutolo e la società per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto il nuovo allenatore -. Arrivo in una piazza importante, con una storia prestigiosa e una tifoseria appassionata. In questo momento credo sia fondamentale concentrare tutte le energie sul lavoro e sulla preparazione della partita di domenica contro il Pisa. Da oggi testa al campo, con l’obiettivo di farci trovare pronti e dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi”.

Il comunicato

La S.S. Arezzo comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Caserta. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, iniziando ufficialmente la propria avventura sulla panchina amaranto. Classe 1978, originario di Melito di Porto Salvo, Caserta arriva ad Arezzo dopo un percorso che lo ha visto protagonista sia da calciatore sia da allenatore nel panorama professionistico italiano.





Dopo la conclusione della carriera agonistica, intraprende il percorso in panchina con la Juve Stabia, società con la quale conquista il campionato di Serie C nella stagione 2018/19 ottenendo la promozione in Serie B e la Panchina d’Oro di categoria. Successivamente guida il Perugia al ritorno immediato tra i cadetti, confermandosi come uno dei tecnici più apprezzati della categoria. Nel corso della sua carriera ha inoltre allenato Benevento, Cosenza, Catanzaro, Bari ed Empoli, maturando esperienze importanti e ottenendo risultati significativi in contesti ambiziosi del calcio italiano. Oggi, 27 novembre, inizia il suo percorso alla guida dell’Arezzo.