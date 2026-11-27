Cavese – Scafatese in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Cavese e Scafatese. Le due formazioni si affrontanovenerdì 27 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni.
🏟️ Cavese – Scafatese: data, orario e stadio
- Partita: Cavese – Scafatese
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 16ª giornata
- Data: venerdì 27 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni
📺 Dove vedere Cavese – Scafatese in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 253. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Cavese – Scafatese in streaming
Cavese-Scafatese sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, su smartphone, tablet, computer e smart TV. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.