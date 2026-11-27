Foggia – Casertana in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone C di Serie C si apre con la sfida tra Foggia e Casertana. Le due squadre scendono in campo venerdì 27 novembre 2026, alle ore 20.30, allo stadio Pino Zaccheria.
🏟️ Foggia – Casertana: data, orario e stadio
- Partita: Foggia – Casertana
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 16ª giornata
- Data: venerdì 27 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Pino Zaccheria, Foggia
📺 Dove vedere Foggia – Casertana in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa il pacchetto sport.
📱 Dove vedere Foggia – Casertana in streaming
Foggia-Casertana sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati al servizio.