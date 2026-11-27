La sedicesima giornata del Girone C di Serie C si apre con la sfida tra Foggia e Casertana. Le due squadre scendono in campo venerdì 27 novembre 2026, alle ore 20.30, allo stadio Pino Zaccheria.

🏟️ Foggia – Casertana: data, orario e stadio

Partita: Foggia – Casertana

Foggia – Casertana Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: venerdì 27 novembre 2026

venerdì 27 novembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Pino Zaccheria, Foggia

📺 Dove vedere Foggia – Casertana in tv

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa il pacchetto sport.





📱 Dove vedere Foggia – Casertana in streaming

Foggia-Casertana sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati al servizio.