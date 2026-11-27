Benevento, vigilia in silenzio: niente conferenza di Floro Flores prima del Palermo
Vigilia silenziosa in casa Benevento. L’allenatore, Antonio Floro Flores, non parlerà ai giornalisti prima della sfida con il Palermo, in programma sabato sera al “Barbera”: la consueta conferenza stampa è stata annullata.
Il motivo è puramente logistico. La squadra giallorossa si allenerà nella mattinata di venerdì 27 novembre e poi partirà in volo da Roma per Palermo, con tempi troppo stretti per fissare l’appuntamento con la stampa. Una scelta che il club aveva già fatto alla vigilia di Benevento – Empoli, nel turno infrasettimanale, perché gli impegni sono ravvicinati. Per i sanniti sarà una trasferta difficile, la più affascinante del percorso stagionale: sulla strada c’è la capolista di Inzaghi, l’allenatore dei record in Serie B.