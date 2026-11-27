Vigilia silenziosa in casa Benevento. L’allenatore, Antonio Floro Flores, non parlerà ai giornalisti prima della sfida con il Palermo, in programma sabato sera al “Barbera”: la consueta conferenza stampa è stata annullata.

Il motivo è puramente logistico. La squadra giallorossa si allenerà nella mattinata di venerdì 27 novembre e poi partirà in volo da Roma per Palermo, con tempi troppo stretti per fissare l’appuntamento con la stampa. Una scelta che il club aveva già fatto alla vigilia di Benevento – Empoli, nel turno infrasettimanale, perché gli impegni sono ravvicinati. Per i sanniti sarà una trasferta difficile, la più affascinante del percorso stagionale: sulla strada c’è la capolista di Inzaghi, l’allenatore dei record in Serie B.





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