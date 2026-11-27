Serie C Girone C, 16a giornata: tocca a Scafatese e Casertana
La 16a giornata del Girone C di Serie C si apre con due sfide: Cavese – Scafatese e Foggia – Casertana. Il Catania gioca domenica pomeriggio sul campo del Casarano, quattordicesimo in classifica. La capolista Potenza affronta l’Audace Cerignola.
LE PARTITE
Venerdì 27 novembre
Cavese – Scafatese: ore 20.30
Foggia – Casertana: ore 20.30
Sabato 28 novembre
Giugliano – Altamura: ore 14.30
Salernitana – Monopoli: ore 17.30
Sorrento – Cosenza: ore 17.30
Domenica 29 novembre
Barletta – Inter U23: ore 12.30
Casarano – Catania: ore 14.30
Potenza – Audace Cerignola: ore 14.30
Bari – Savoia: ore 17.30
Crotone – Picerno: ore 17.30