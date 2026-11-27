Serie A, 13a giornata: si parte con Venezia – Bologna
La 13a giornata di Serie A si apre con Venezia – Bologna. Sabato tocca a Lazio e Inter, mentre domenica sera c’è Como – Juventus. Cagliari – Milan chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 27 novembre
Venezia – Bologna: ore 20.45
Sabato 28 novembre
Frosinone – Parma: ore 15
Torino – Lazio: ore 18
Inter – Genoa: ore 20.45
Domenica 29 novembre
Udinese – Fiorentina: ore 12.30
Sassuolo – Napoli: ore 15
Roma – Monza: ore 18
Como – Juventus: ore 20.45
Lunedì 30 novembre
Lecce – Atalanta: ore 18.30
Cagliari – Milan: ore 20.45