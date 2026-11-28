La quattordicesima giornata di Serie B mette di fronte Palermo e Benevento, in una sfida importante per il cammino delle due squadre in campionato. I rosanero tornano in campo sabato 28 novembre 2026, alle ore 19.30, allo stadio Renzo Barbera, con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica.

🏟️ Palermo – Benevento: data, orario e stadio

Partita: Palermo – Benevento

Palermo – Benevento Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 19:30

19:30 Stadio: Renzo Barbera, Palermo

📺 Dove vedere Palermo – Benevento in tv

La sfida tra Palermo e Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure accedere a Prime Video e selezionare il canale LaB Channel.





📱 Dove vedere Palermo – Benevento in streaming

Palermo-Benevento sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo accessibile attraverso Prime Video Channels. Gli utenti potranno seguire la gara su smartphone, tablet, computer e smart TV.