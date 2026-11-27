Alessandro Diamanti, tecnico del Cesena, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita contro il Vicenza, che giocherà dopo l’esonero di Gallo con Dionigi in panchina. I bianconeri vengono da un bel filotto di vittorie ma per il tecnico è vietato rilassarsi.

“Se qualcuno pensa che siamo diventati forti sarà un grandissimo problema – afferma, parole riportate da mondocesena.it -. Non vedo giocatori che in questi due giorni abbiano cambiato atteggiamento, anche perché non lo permetterei e non c’è nessun motivo di farlo. Vincere le partite deve essere solo una cosa che ti aiuta a credere nelle cose che fai, a lavorare più duramente e più intensamente, a crederci di più e a curare meglio il dettaglio. Le vittorie aiutano a questo, non a rilassarsi”.





Sul cambio in panchina a Vicenza: “È normale che la tensione debba essere duplicata, perché sicuramente quando si cambia allenatore c’è una reazione aggressiva, dura, cattiva. Bisogna aspettarsela, sappiamo che succederà”.