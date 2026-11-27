Cesena, Diamanti dopo il filotto: “Pensare di essere forti sarebbe un problema”
Alessandro Diamanti, tecnico del Cesena, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita contro il Vicenza, che giocherà dopo l’esonero di Gallo con Dionigi in panchina. I bianconeri vengono da un bel filotto di vittorie ma per il tecnico è vietato rilassarsi.
“Se qualcuno pensa che siamo diventati forti sarà un grandissimo problema – afferma, parole riportate da mondocesena.it -. Non vedo giocatori che in questi due giorni abbiano cambiato atteggiamento, anche perché non lo permetterei e non c’è nessun motivo di farlo. Vincere le partite deve essere solo una cosa che ti aiuta a credere nelle cose che fai, a lavorare più duramente e più intensamente, a crederci di più e a curare meglio il dettaglio. Le vittorie aiutano a questo, non a rilassarsi”.
Sul cambio in panchina a Vicenza: “È normale che la tensione debba essere duplicata, perché sicuramente quando si cambia allenatore c’è una reazione aggressiva, dura, cattiva. Bisogna aspettarsela, sappiamo che succederà”.