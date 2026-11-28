Il Renzo Barbera si prepara a una nuova serata di campionato, con il Palermo intenzionato a dare seguito alla convincente vittoria per 4-1 contro il Südtirol. A distanza di appena quattro giorni, la squadra di Inzaghi torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Benevento, una delle rivelazioni di questa Serie B. I sanniti occupano l’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff, e si presentano in Sicilia con il morale alto dopo il travolgente 5-0 rifilato all’Empoli nel turno infrasettimanale. Un risultato che conferma il buon percorso della formazione giallorossa, capace di adattarsi rapidamente alla categoria dopo la promozione.

La partita avrà inevitabilmente un significato particolare per Inzaghi, che ritroverà una società e una piazza con cui ha vissuto una delle stagioni più importanti della propria carriera. Nel 2019-2020 il tecnico guidò il Benevento a una promozione straordinaria, in un campionato condizionato dalla pandemia, dalla lunga interruzione e dalla successiva ripresa a porte chiuse. I numeri di quella cavalcata restano impressionanti: 86 punti in 38 giornate, venti lunghezze di vantaggio sulla seconda e venticinque sulla terza. La promozione matematica arrivò addirittura con sette turni d’anticipo, un risultato che consacrò quella squadra tra le più dominanti nella storia della Serie B.





Oggi, a distanza di sei anni, Inzaghi si ritrova alla guida di un Palermo che, almeno sul piano dei numeri, sta facendo ancora meglio rispetto a quel Benevento. Dopo tredici giornate, i rosanero hanno infatti conquistato due punti in più, segnato tredici gol in più e costruito una differenza reti superiore rispetto alla formazione giallorossa del 2019-2020. Un confronto che alimenta inevitabilmente le aspettative della piazza, ma che non modifica la linea tracciata dall’allenatore: il traguardo dichiarato resta quello degli 80 punti, senza perdere di vista il percorso necessario per raggiungerlo.

Il Benevento di oggi ha caratteristiche diverse rispetto a quello allenato da Inzaghi, ma conserva un’identità precisa. Antonio Floro Flores si affida principalmente al 4-3-3, un sistema che può trasformarsi durante la partita in funzione delle caratteristiche degli avversari. Particolare attenzione viene riservata alla fase difensiva: quando la squadra perde il possesso, gli esterni offensivi arretrano sulla linea dei centrocampisti, disegnando un 4-5-1 compatto e riducendo gli spazi tra i reparti. Un’organizzazione che finora ha prodotto risultati anche sul piano dei numeri, considerando che i sanniti hanno incassato 14 reti, tre in meno rispetto alle 17 subite dal Palermo.

In fase offensiva, invece, uno degli uomini da tenere maggiormente sotto osservazione è David Okereke. L’attaccante nigeriano, ex Cremonese, rappresenta una delle principali risorse della formazione giallorossa e ha già dimostrato di poter incidere direttamente sui risultati. C’è un dato che ne evidenzia il peso specifico: in tutte le occasioni in cui ha partecipato a una rete, firmando un gol o un assist, il Benevento ha conquistato la vittoria. La retroguardia rosanero dovrà quindi prestare particolare attenzione ai suoi movimenti e alla capacità di attaccare gli spazi.

Quello del Barbera sarà il quattordicesimo confronto ufficiale tra Palermo e Benevento. La tradizione è nettamente favorevole ai siciliani, che non hanno mai perso contro i sanniti: otto vittorie e cinque pareggi nei tredici precedenti. Anche il bilancio realizzativo sottolinea il predominio rosanero, con 21 gol segnati contro appena cinque subiti. Numeri che rappresentano un ulteriore elemento di fiducia per la squadra di Inzaghi, ma che non basteranno a risolvere una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice.

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