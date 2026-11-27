Benevento, i convocati di Floro Flores per la trasferta di Palermo
Al termine della seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quattordicesima giornata di campionato di Serie B, Palermo – Benevento, in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone