Il legame con il Benevento non si è mai spezzato, ma Pippo Inzaghi dovrà mettere da parte i ricordi per concentrarsi sul Palermo. Alla vigilia della sfida del Barbera, in programma sabato 28 novembre alle 19.30, il tecnico ha riconosciuto i meriti della sua ex squadra e del presidente Vigorito, sottolineando però le insidie della partita. “Giocare contro il Benevento è qualcosa di speciale. Nei due anni lì abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Con Vigorito ci sentiamo spesso, ho tifato per loro l’anno scorso. Domani saremo avversari per 90 minuti, poi torneremo a tifare l’uno per l’altro”.

Adesso, però, la priorità è il presente e un Palermo alle prese con diverse assenze. Nessun recupero rispetto all’ultima partita e uomini contati: “Mazzitelli verrà in partita. Ne abbiamo dieci e cinque che entrano”. Il tecnico ha comunque annunciato due titolari: Magnani e Gomes, entrambi pronti a partire dal primo minuto. Inzaghi ha parlato anche delle possibili soluzioni dalla Primavera, citando Bertolino: “Ha caratteristiche che possono aiutarci, ma non mettiamogli pressione”.





Parole importanti anche per Johnsen, ormai uno dei riferimenti offensivi della squadra. “Doveva fare minimo dieci gol”, ha scherzato Inzaghi, aggiungendo: “Sta facendo la differenza, ma può fare ancora di più. Dovrebbe giocare in A”. Infine, aggiornamenti su Strefezza e Palumbo. Il brasiliano è ancora affaticato dopo i venti minuti contro il Südtirol e potrebbe essere utilizzato soltanto per un breve spezzone. Palumbo, invece, ha superato il problema fisico ma non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo: “È guarito, ma non si è allenato con noi. Alla prossima ci sarà”.

ORE 17.25 – “Giocare contro il Benevento è qualcosa di speciale. Secondo me nei due anni a Benevento non ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto. Con gli anni abbiamo capito che avevamo fatto qualcosa di speciale. Con Vigorito ci sentiamo spesso, ho tifato per loro l’anno scorso. Devo fargli i complimenti, giocano bene. Sono simili all’Ascoli per come giocano, è una gara molto insidiosa per noi. Domani saremo avversari per 90′ ma appena finirà torneremo a tifare l’uno per l’altro”.

ORE 17.27 – “Quell’anno abbiamo fatto 7/8 record penso imbattili. Fu un’annata eccezionale. Spero di potermi migliorare ma ogni squadra ha una sua struttura. Sarebbe un sogno raggiungere quei traguardi ma mi basta raggiunger l’obiettivo”.

ORE 17.28 – “Non abbiamo recuperato nessuno, siamo contati. Mazzitelli verrà in partita. Ne abbiamo 10 e 5 che entrano”.

ORE 17.29 – “Gomes ha fatto la mezzala al posto di Hernani, perché era molto stanco. Lui è un giocatore che può fare tutti i ruoli di centrocampo. È entrato molto bene e sono contento”.

ORE 17.30 – “I ragazzi della Primavera stanno facendo molto bene. Non mi piace fare un nome, ma penso che l’allenatore sia bravo. Domattina avremo la rifinitura, devo fare ancora delle scelte perché qualcuno è stanco. Bertolino può darci una mano, ha caratteristiche che possono aiutarci ma non mettiamogli pressione”.

ORE 17.31 – “Johnsen? Doveva fare minimo 1o gol (ride, ndr). Deve solo convincersi che sta facendo cose che rientrano nella normalità. Sta facendo la differenza, ma è intelligente a tal punto da capire che può fare ancora di più. Dovrebbe giocare in A”:

ORE 17.32 – “Strefezza è molto affaticato per i 20 minuti giocati contro il Südtirol, speriamo di averlo per 15-20′. Palumbo? È guarito, spingeva per venire in panchina ma non si è allenato con noi. Alla prossima ci sarà. Devo capire chi recupera. Magnani e Gomes giocheranno dall’inizio, saranno titolari e faranno una grande partita”.

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