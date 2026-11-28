La quattordicesima giornata di Serie B propone la sfida tra Ascoli e Virtus Entella. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 15, allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

🏟️ Ascoli – Virtus Entella: data, orario e stadio

Partita: Ascoli – Virtus Entella

Ascoli – Virtus Entella Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno

📺 Dove vedere Ascoli – Virtus Entella in tv

La sfida tra Ascoli e Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure accedere a Prime Video e selezionare LaB Channel.





📱 Dove vedere Ascoli – Virtus Entella in streaming

Ascoli-Virtus Entella sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo accessibile attraverso Prime Video Channels. Gli utenti potranno seguire la gara su smartphone, tablet, computer e smart TV.