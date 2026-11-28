La quattordicesima giornata di Serie B prosegue con la sfida tra Vicenza e Cesena, in programma sabato 28 novembre 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

🏟️ Vicenza – Cesena: data, orario e stadio

Partita: Vicenza – Cesena

Vicenza – Cesena Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 17:15

17:15 Stadio: Romeo Menti, Vicenza

📺 Dove vedere Vicenza – Cesena in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in televisione sarà possibile utilizzare l’app DAZN oppure accedere a Prime Video e selezionare LaB Channel.





📱 Dove vedere Vicenza – Cesena in streaming

Vicenza-Cesena sarà visibile in streaming su DAZN e LaB Channel, quest’ultimo accessibile attraverso Prime Video Channels. Gli utenti potranno seguire la gara su smartphone, tablet, computer e smart TV.