Novara – Alcione in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone A di Serie C propone la sfida tra Novara e Alcione Milano. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 14.30, allo stadio Silvio Piola di Novara.
🏟️ Novara – Alcione: data, orario e stadio
- Partita: Novara – Alcione Milano
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Silvio Piola, Novara
📺 Dove vedere Novara – Alcione in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 256. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Novara – Alcione in streaming
Novara-Alcione sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.