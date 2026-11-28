La sedicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Salernitana e Monopoli. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 17.30, allo stadio Arechi di Salerno.

🏟️ Salernitana – Monopoli: data, orario e stadio

Partita: Salernitana – Monopoli

Salernitana – Monopoli Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Arechi, Salerno

📺 Dove vedere Salernitana – Monopoli in tv

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.





📱 Dove vedere Salernitana – Monopoli in streaming

Salernitana-Monopoli sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.