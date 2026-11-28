Carpi – Lecco in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone A di Serie C propone la sfida tra Carpi e Lecco. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 14.30, allo stadio Sandro Cabassi di Carpi.
🏟️ Carpi – Lecco: data, orario e stadio
- Partita: Carpi – Lecco
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Sandro Cabassi, Carpi
📺 Dove vedere Carpi – Lecco in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 254. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Carpi – Lecco in streaming
Carpi-Lecco sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.