La sedicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Pescara e Pianese. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 14.30, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara.

🏟️ Pescara – Pianese: data, orario e stadio

Partita: Pescara – Pianese

Pescara – Pianese Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Giornata: 16ª giornata

16ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara

📺 Dove vedere Pescara – Pianese in tv

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.





📱 Dove vedere Pescara – Pianese in streaming

Pescara-Pianese sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.