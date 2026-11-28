Pescara – Pianese in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Pescara e Pianese. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 14.30, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara.
🏟️ Pescara – Pianese: data, orario e stadio
- Partita: Pescara – Pianese
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara
📺 Dove vedere Pescara – Pianese in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Pescara – Pianese in streaming
Pescara-Pianese sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.