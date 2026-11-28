Gubbio – Vado in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Gubbio e Vado, in programma sabato 28 novembre 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30 allo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio.
🏟️ Gubbio – Vado: data, orario e stadio
- Partita: Gubbio – Vado
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: comunale Pietro Barbetti, Gubbio
📺 Dove vedere Gubbio – Vado in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 253. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Gubbio – Vado in streaming
Gubbio-Vado sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.