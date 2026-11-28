Ospitaletto – Union Brescia in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone A di Serie C mette in programma il derby bresciano tra Ospitaletto e Union Brescia. La sfida si giocherà sabato 28 novembre 2026, alle ore 17.30, allo stadio Gino Corioni di Ospitaletto.
🏟️ Ospitaletto – Union Brescia: data, orario e stadio
- Partita: Ospitaletto – Union Brescia
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Gino Corioni, Ospitaletto
📺 Dove vedere Ospitaletto – Union Brescia in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 252. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Ospitaletto – Union Brescia in streaming
Ospitaletto-Union Brescia sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.