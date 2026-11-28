Sorrento – Cosenza in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La sedicesima giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Sorrento e Cosenza. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre 2026, alle ore 17.30, allo stadio Italia di Sorrento.
🏟️ Sorrento – Cosenza: data, orario e stadio
- Partita: Sorrento – Cosenza
- Competizione: Serie C, Girone C
- Giornata: 16ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 17:30
- Stadio: Italia, Sorrento
📺 Dove vedere Sorrento – Cosenza in tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 253. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che includa i contenuti sportivi.
📱 Dove vedere Sorrento – Cosenza in streaming
Sorrento-Cosenza sarà visibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli utenti potranno seguire la partita su smartphone, tablet, computer e smart TV; gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.