Palmeiras – Estudiantes in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Finale Copa Libertadores
È il giorno della finale della Copa Libertadores 2026: Palmeiras ed Estudiantes si affrontano in una sfida che mette in palio il trofeo più prestigioso del calcio sudamericano. La partita si disputa sabato 28 novembre allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane.
🏟️ Palmeiras – Estudiantes: data, orario e stadio
- Partita: Palmeiras – Estudiantes
- Competizione: Finale Copa Libertadores 2026
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 21.00 (ora italiana)
- Stadio: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
📺 Dove vedere Palmeiras – Estudiantes in tv
La finale di Copa Libertadores tra Palmeiras ed Estudiantes non è prevista sui tradizionali canali televisivi italiani. La diretta sarà disponibile su Como TV.
📱 Dove vedere Palmeiras – Estudiantes in streaming
La partita si potrà seguire in streaming su Como TV, attraverso il sito ufficiale della piattaforma: tv.comofootball.com.