Serie B, 14a giornata: tre gare alle 15, il Palermo alle 19.30
Si torna in campo dopo il turno infrasettimanale. La capolista Palermo riceve il Benevento. Domenica tocca al Modena, che sfida il Padova, mentre la Sampdoria affronta la Cremonese. Catanzaro – Avellino chiude il programma lunedì sera.
LE PARTITE
Sabato 28 novembre
Ascoli – Entella: ore 15
Carrarese – Juve Stabia: ore 15
Empoli – Verona: ore 15
Vicenza – Cesena: ore 17.15
Palermo – Benevento: ore 19.30
Domenica 29 novembre
Modena – Padova: ore 15
Südtirol – Mantova: ore 15
Sampdoria – Cremonese: ore 17.15
Arezzo – Pisa: ore 19.30
Lunedì 30 novembre
Catanzaro – Avellino: ore 20.30
LA CLASSIFICA
30 Palermo
27 Modena
22 Avellino, Mantova
21 Cesena, Ascoli
20 Pisa
19 Benevento
18 Südtirol
17 Sampdoria
16 Verona, Carrarese, Padova
15 Cremonese
13 Entella
12 Catanzaro, Juve Stabia, Arezzo
10 Vicenza
9 Empoli
Juve Stabia penalizzata di 4 punti