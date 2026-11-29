Casarano – Catania in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming, canale e orario / Serie C
Il Catania si prepara a una nuova trasferta in Puglia. Domenica 29 novembre i rossazzurri saranno ospiti del Casarano allo stadio Giuseppe Capozza, in occasione della 15ª giornata del girone C di Serie C. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.30.
🏟️ Casarano – Catania: data, orario e stadio
- Partita: Casarano – Catania
- Competizione: Serie C, girone C
- Giornata: 15ª giornata
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 14.30
- Stadio: Giuseppe Capozza, Casarano
📺 Dove vedere Casarano – Catania in tv
La sfida tra Casarano e Catania sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, sui canali dedicati al campionato di Serie C. Gli abbonati potranno seguire l’incontro su:
- Sky Sport Calcio, canale 202;
- Sky Sport, canale 251.
La partita non sarà trasmessa in chiaro gratuitamente.
📱 Dove vedere Casarano – Catania in streaming
Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, che comprende le partite di Serie C. Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare Sky Go per seguire la diretta su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.
Casarano – Catania, lunedì la differita integrale su Telecolor
Per chi non riuscirà a seguire la partita in diretta, ci sarà una possibilità per recuperare l’intero incontro. Telecolor, sul canale 11 del digitale terrestre, trasmetterà la differita integrale di Casarano-Catania lunedì 30 novembre alle ore 22.15. I tifosi rossazzurri potranno così rivedere tutti i novanta minuti della sfida del Capozza e gli episodi più importanti del confronto.