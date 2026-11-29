La Reggina si prepara ad affrontare il Siracusa in una sfida valida per la 14ª giornata del girone I di Serie D. L’appuntamento è fissato per domenica 29 novembre alle ore 14.30 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I tifosi amaranto e aretusei che non potranno assistere alla partita dagli spalti avranno comunque la possibilità di seguirla gratuitamente in diretta.

🏟️ Reggina – Siracusa: data, orario e stadio

Partita: Reggina – Siracusa

Reggina – Siracusa Competizione: Serie D, girone I

Serie D, girone I Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: domenica 29 novembre 2026

domenica 29 novembre 2026 Orario: 14.30

14.30 Stadio: Oreste Granillo, Reggio Calabria

📺 Dove vedere Reggina – Siracusa in tv

La partita non sarà trasmessa sui tradizionali canali televisivi, ma sarà possibile seguirla gratuitamente attraverso il canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. La diretta sarà quindi accessibile senza costi per tutti gli appassionati.





📱 Dove vedere Reggina – Siracusa in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT ufficiale della FIGC. Per accedere alla visione sarà necessario effettuare una registrazione gratuita oppure accedere con un account già esistente.

La diretta sarà disponibile sul sito ufficiale di Vivo Azzurro TV e attraverso l’applicazione, scaricabile su App Store e Google Play Store e utilizzabile anche sulle Smart TV compatibili. Un’ulteriore possibilità sarà rappresentata dal canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, che trasmetterà gratuitamente l’incontro.

📻 Reggina – Siracusa in radio: la radiocronaca di Antenna Febea

Per chi preferisce seguire la partita alla radio, sarà disponibile la radiocronaca di Radio Antenna Febea. La diretta potrà essere ascoltata sulle frequenze FM e DAB dell’emittente oppure in streaming attraverso il sito ufficiale di Antenna Febea.