Un altro giorno di festa per il “Barbera”, col Palermo che batte il Benevento senza affanni. Inzaghi, intervenuto in conferenza, ha analizzato il match e lodato i singoli meno utilizzati.

“In casa mi diverto da un anno e mezzo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma sul 2-0 abbiamo subito un’occasione e non mi è piaciuto. Vorrei spendere due parole su Magnani e Gomes, meritavano di giocare, meritavano più spazio di quello che gli ho dato. L’esordio di Bertolino è una cosa bella per il Palermo e per il settore giovanile, era giusto premiarlo”.





“Siamo contenti, ma dobbiamo migliorare – prosegue -. Oggi la partita è stata giocata molto bene, ma ogni tanto ci assentiamo: questa squadra può migliorare ancora tanto. Al momento abbiamo una rosa ridotta, 15 giocatori: lì siamo stati bravi. Ogni partita sarà sempre più dura d’ora in avanti“.

Il tecnico si è poi espresso sugli indisponibili. “Sicuramente Palumbo rientrerà, averlo in panchina penso sia una valida alternativa. Gli altri, vediamo. Barba e Bozzolan sono un po’ più avanti, speriamo di recuperare qualcuno perché abbiamo bisogno di energia, cambi e allenamenti intensi. Adesso avremo una settimana tipo e poi turno infrasettimanale. Dobbiamo trovare slancio ed energia“.

“Non mi accontento mai, col Sudtirol ero contento ma ho lavorato questi tre giorni perché stavamo perdendo un po’ di reazione alla palla persa. Voglio la ricerca ossessionata del pallone, volevo vedere quello che poi hanno fatto vedere”.

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