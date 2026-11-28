Gabriel Strefezza non sarà a disposizione di Inzaghi per la partita contro il Benevento. La notizia è arrivata al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali: l’esterno brasiliano è stato fermato da una gastroenterite e non potrà prendere parte all’incontro del Barbera.

Un’assenza inattesa per il Palermo, soprattutto considerando che il numero 7 era tornato a disposizione proprio nella precedente gara contro il Südtirol, riuscendo anche a mettere insieme 18 minuti dopo il lungo stop per infortunio. Le sue condizioni non gli avrebbero comunque consentito di partire titolare, ma alla vigilia Inzaghi aveva lasciato aperta la possibilità di concedergli uno spezzone di partita, quantificandolo in 15-20 minuti.





Lo stop di Strefezza si aggiunge a una lista di indisponibili già particolarmente lunga. Contro i sanniti mancheranno infatti anche Joronen, Bani, Pierozzi, Estévez, Bozzolan, Palumbo e Barba, riducendo ulteriormente le soluzioni a disposizione del tecnico rosanero.

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