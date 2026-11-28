Complimenti ma anche autocritica. Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores, al termine della sfida contro il Palermo, ha riconosciuto la superiorità della squadra rosanero, che ha battuto nettamente i suoi per 3-0. “Credo che al di la della superiorità del Palermo bisogna fargli i complimenti”, esordisce il tecnico. “Il primo tempo non è stato all’altezza nostra, troppo superficiali – continua -. Già affronti una squadra forte, poi regali un tempo. Dovevamo quantomeno essere aggressivi, eravamo in difficoltà, questo è poco ma sicuro. Facciamo i complimenti al Palermo”.

Floro Flores ammonisce i suoi e l’atteggiamento passivo in trasferta: “Oggi è stato un problema di atteggiamento, il secondo gol è stato un errore nostro. Quando affronti squadre così non devi commetterne, non dobbiamo avere la presunzione di venire qui a Palermo e metterli in mezzo. Prendiamo gol in trasferta troppo facilmente, il nostro percorso però è centrare la salvezza. Oggi però giocavano 8/11 che la Serie B non la avevano mai fatta. Il secondo tempo, nonostante fossero tre gol sopra, l’abbiamo giocato meglio. Se sbagli contro il Palermo che ha giocatori di altra categoria ti fanno male, le grandi ti fanno gol“.





“Peggior attacco in trasferta? Se non creassimo… invece creiamo – prosegue Floro Flores -. E’ una questione di cattiveria, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Dobbiamo crescere, anche fuori casa vincendo le partite ti puoi salvare. Le occasioni le creiamo e ne creiamo pure tante. Bisogna lavorare di più, bisogna fare gol”. Infine una critica al calendario: “Il campionato di B è estenuante, non voglio dare colpa al calendario, le tre partite le ha giocate pure il Palermo, anche se la rosa l’ha più ampia. Ma l’abbiamo avuto dopo i primi 10 minuti, non all’ultimo, quindi non è stanchezza”.

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