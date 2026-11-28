Stoccarda – Eintracht Francoforte in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Bundesliga
La Bundesliga propone la sfida tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte, valida per l’11ª giornata del campionato tedesco. Le due squadre si affrontano sabato 28 novembre alla MHPArena, con il calcio d’inizio in programma alle ore 18.30.
🏟️ Stoccarda – Eintracht Francoforte: data, orario e stadio
- Partita: Stoccarda – Eintracht Francoforte
- Competizione: Bundesliga
- Giornata: 11ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 18.30
- Stadio: MHPArena, Stoccarda
📺 Dove vedere Stoccarda – Eintracht Francoforte in tv
La gara tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport. La visione è riservata agli abbonati alla piattaforma.
📱 Dove vedere Stoccarda – Eintracht Francoforte in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky.