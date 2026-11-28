Il Paris Saint-Germain ospita il Lorient nella 14ª giornata della Ligue 1 2026/27. I parigini tornano al Parco dei Principi con l’obiettivo di conquistare un altro successo in campionato, mentre gli ospiti proveranno a mettere in difficoltà una delle principali candidate al titolo. Il calcio d’inizio è in programma sabato 28 novembre alle ore 20.45.

🏟️ PSG – Lorient: data, orario e stadio

Partita: PSG – Lorient

PSG – Lorient Competizione: Ligue 1

Ligue 1 Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 20.45

20.45 Stadio: Parco dei Principi, Parigi

📺 Dove vedere PSG – Lorient in tv

La partita tra PSG e Lorient non è prevista sui canali televisivi italiani indicati per la Ligue 1. La diretta è disponibile attraverso la piattaforma ufficiale Ligue 1+.





📱 Dove vedere PSG – Lorient in streaming

Il match si potrà seguire in streaming su Ligue 1+, attraverso il sito ufficiale plus.ligue1.com. Per accedere alla diretta è necessario disporre di un abbonamento al servizio.