PSG – Lorient in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Ligue 1
Il Paris Saint-Germain ospita il Lorient nella 14ª giornata della Ligue 1 2026/27. I parigini tornano al Parco dei Principi con l’obiettivo di conquistare un altro successo in campionato, mentre gli ospiti proveranno a mettere in difficoltà una delle principali candidate al titolo. Il calcio d’inizio è in programma sabato 28 novembre alle ore 20.45.
🏟️ PSG – Lorient: data, orario e stadio
- Partita: PSG – Lorient
- Competizione: Ligue 1
- Giornata: 14ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 20.45
- Stadio: Parco dei Principi, Parigi
📺 Dove vedere PSG – Lorient in tv
La partita tra PSG e Lorient non è prevista sui canali televisivi italiani indicati per la Ligue 1. La diretta è disponibile attraverso la piattaforma ufficiale Ligue 1+.
📱 Dove vedere PSG – Lorient in streaming
Il match si potrà seguire in streaming su Ligue 1+, attraverso il sito ufficiale plus.ligue1.com. Per accedere alla diretta è necessario disporre di un abbonamento al servizio.