Real Madrid – Alavés in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Liga
Il Real Madrid torna in campo al Santiago Bernabéu per affrontare l’Alavés nella 14ª giornata della Liga. Una sfida importante per i blancos, chiamati a conquistare punti preziosi nella corsa al vertice del campionato spagnolo. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre alle ore 21.
🏟️ Real Madrid – Alavés: data, orario e stadio
- Partita: Real Madrid – Alavés
- Competizione: Liga
- Giornata: 14ª giornata
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 21.00
- Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid
📺 Dove vedere Real Madrid – Alavés in tv
La sfida tra Real Madrid e Alavés sarà trasmessa in diretta tv su DAZN 1, al canale 214 del telecomando Sky. La visione è riservata agli abbonati che dispongono del servizio.
📱 Dove vedere Real Madrid – Alavés in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione per dispositivi compatibili. Per accedere alla diretta è necessario un abbonamento alla piattaforma.