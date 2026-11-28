Il Real Madrid torna in campo al Santiago Bernabéu per affrontare l’Alavés nella 14ª giornata della Liga. Una sfida importante per i blancos, chiamati a conquistare punti preziosi nella corsa al vertice del campionato spagnolo. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre alle ore 21.

🏟️ Real Madrid – Alavés: data, orario e stadio

Partita: Real Madrid – Alavés

Real Madrid – Alavés Competizione: Liga

Liga Giornata: 14ª giornata

14ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 21.00

21.00 Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid

📺 Dove vedere Real Madrid – Alavés in tv

La sfida tra Real Madrid e Alavés sarà trasmessa in diretta tv su DAZN 1, al canale 214 del telecomando Sky. La visione è riservata agli abbonati che dispongono del servizio.





📱 Dove vedere Real Madrid – Alavés in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione per dispositivi compatibili. Per accedere alla diretta è necessario un abbonamento alla piattaforma.