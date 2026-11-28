Inter e Genoa si affrontano nel posticipo del sabato della 13ª giornata di Serie A. I nerazzurri ospitano la squadra di Daniele De Rossi allo stadio Giuseppe Meazza, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 28 novembre 2026.

Non sarà possibile seguirla gratuitamente in chiaro: per assistere all’incontro è necessario un abbonamento a uno dei servizi che detengono i diritti.





🏟️ Inter – Genoa: data, orario e stadio

Partita: Inter – Genoa

Inter – Genoa Competizione: Serie A

Serie A Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: sabato 28 novembre 2026

sabato 28 novembre 2026 Orario: 20.45

20.45 Stadio: Giuseppe Meazza (San Siro), Milano

📺 Dove vedere Inter – Genoa in tv

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La visione è riservata agli abbonati alle rispettive piattaforme.

❌ La partita non sarà trasmessa in chiaro gratis.

📱 Dove vedere Inter – Genoa in streaming

La sfida sarà disponibile in streaming su DAZN e NOW. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso Sky Go, utilizzando smartphone, tablet o computer.